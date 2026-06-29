・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５０８．０２（－２１．８７） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４６７１．２２（－３２３．６１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３８４．８７（－４６．７４） ・ロシア・ＲＴＳ ９３４．５２（－３．５５） 出所：MINKABU PRESS