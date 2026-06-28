任期満了に伴う大町市長選挙は28日、投開票が行われ、新人で元県職員の柳原健さんが初当選を果たしました。新人2人の一騎打ちとなった大町市長選挙は、新人で元県職員の柳原健さん56歳が、同じく新人で前市議会議員・植松悠一郎さん45歳を破り、初当選となりました。【開票結果】柳原健さん7,376票（当選）植松悠一郎さん3,985票大町市長選挙で初当選柳原健さん（56）「新しい風必ず吹かせます。皆さんの思いもしっかり