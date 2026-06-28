フジパン（名古屋市瑞穂区）が、パインの味わいが楽しめるコッペパン「パインぱん」を今年も7月1日から期間限定で発売します。【画像】えー！かわいい！プレゼントで当たる「パインぱん」クリアサコッシュがコレです！同商品は、2005年に販売を開始し、今年で18回目。昨年の出荷数量は、過去最高の記録を更新。ドライパインの甘酸っぱさが魅力で、フジパンの夏の風物詩としても知られており、商品の持ち味を大切にしながら