県内で32人が犠牲となった6・29豪雨災害から27年を迎えるのを前に、追悼式が行われました。広島市佐伯区の河内公民館で開かれた追悼式には、遺族や地元の小学生などおよそ80人が参列し、犠牲者に黙とうを捧げました。1999年6月29日。県内で集中豪雨による土砂災害が相次ぎ、32人が犠牲となりました。10人が亡くなった河内地区では毎年追悼式が開かれています。■河内地区自主防災会連合会 西田勝幸会長「災害があったことを忘れな