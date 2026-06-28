青魚に豊富に含まれるオメガ3脂肪酸のDHAを長期間にわたって摂取し続けても、認知機能の改善にはつながらない可能性が、このほど大規模な臨床試験で示された。認知症予防におけるサプリメントへの過度な期待は禁物かもしれない。