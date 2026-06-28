歌手や女優などで活躍する“あのちゃん”ことあのが6月27日に更新したXでドラマ『わたしの相殺日記』（テレビ東京系）をふりかえるポストを行った。同作は2026年6月に全4回にわたって放送。あのにとって本作が地上波ドラマでは単独初主演作となる。「あのさんは《ドラマ『わたしの相殺日記』4話連続ご覧くださったかた有難う御座いました…！桜庭萌として過ごした時間はとても癒しでした✩。初めてあんな炒飯にお惣菜に