元オセロの松嶋尚美が、6月26日にInstagramを更新し長男の学校卒業を報告した。「松嶋さんは卒業証書を持つお子さんのショットともに《今日はジュマの卒業式でした！ ジュマ、おめでとう8年間、色々な経験ができたよね。勉強も含めて色々と成長できたね》と、メッセージをアップ。英語でもお祝いの言葉を記しています。この時期の卒業となったのは、インターナショナルスクールに通っているためですね」（スポーツ紙記者）松