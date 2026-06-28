元オセロの松嶋尚美が、6月26日にInstagramを更新し長男の学校卒業を報告した。

「松嶋さんは卒業証書を持つお子さんのショットともに《今日はジュマの卒業式でした！ ジュマ、おめでとう 8年間、色々な経験ができたよね。勉強も含めて色々と成長できたね》と、メッセージをアップ。英語でもお祝いの言葉を記しています。この時期の卒業となったのは、インターナショナルスクールに通っているためですね」（スポーツ紙記者）

松嶋は2008年に元お笑い芸人でロックミュージシャンのヒサダトシヒロと結婚。2011年に長男、2013年に長女を出産している。

長男の晴れ舞台にコメント欄では、《キラキラアフロで成長ぶりを楽しみにうかがっておりました…ご立派になりましたね》《夜中まで宿題や、発表の準備をしていたきらきらアフロでのエピソードが印象的です頑張り屋さん》といった声が聞かれる。

松嶋は子どもをめぐるエピソードを『きらきらアフロ』（テレビ大阪・テレビ東京系）でたびたび披露しており、「ジュマくん」という名前は視聴者にはおなじみだ。

ただ、松嶋はSNS上で子どもをめぐって波紋を呼んだこともあった。

「松嶋さんは2024年6月23日に更新されたInstagramで当時12歳だった長男の写真をアップしているのですが、金髪姿だったんです。松嶋さんは《うちの子可愛いやろ〜〜》のメッセージが添えられていたものの、“頭皮が痛む”、“校則は大丈夫なのか”といったツッコミが相次いでしまいました。通っている学校はインターナショナルスクールなので、公立校よりは自由度が高いとはいえ、金髪姿は衝撃的だったのでしょう」

それでも松嶋にとって長男は自慢の息子でもあるようだ。

「2024年12月19日には13歳のお誕生日ショットをアップしました。こちらに関しては雰囲気がプロサッカー選手の三笘薫さんに似ているといった声も聞かれましたね。松嶋さんはもともと天真爛漫な天然キャラの持ち主であり、子どもの姿をアップしているのも“親バカ”ぶりのひとつなのかもしえません」（前出・芸能ジャーナリスト）

松嶋なりの愛情表現が見て取れる投稿だ。