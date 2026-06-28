27日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。 フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。27日に4日目を迎えた。 ここまで6連勝で首位の日本代表はアメリカ代表と対決。フルセットの激闘の末に勝利し開幕7連勝で首位をキープしている。その他、スロベニア代表がブラジル代表相手にストレ&#