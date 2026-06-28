日本がアメリカ撃破で破竹の7連勝！ ブラジルにストレート勝ちのスロベニアが2位に浮上 【VNL男子2026】
27日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。
フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。27日に4日目を迎えた。
ここまで6連勝で首位の日本代表はアメリカ代表と対決。フルセットの激闘の末に勝利し開幕7連勝で首位をキープしている。その他、スロベニア代表がブラジル代表相手にストレートで勝利し2位に浮上、トルコ代表がアルゼンチン代表相手に2セットダウンから逆転で勝利するなど、FIVBランキングの変動が激しくなっている。
第2週最終日となる28日（日）は9試合が予定。日本は24時からフランス代表と対戦する。
■VNL男子2026 6月27日開催分結果
ブルガリア 3-2 カナダ
（25-27、25-22、21-25、25-17、15-11）
アメリカ 2-3 日本
（25-18、21-25、25-20、22-25、13-15）
ポーランド 3-1 ドイツ
（23-25、25-16、25-17、25-15）
フランス 3-0 セルビア
（25-23、25-16、25-22）
トルコ 3-2 アルゼンチン
（19-25、23-25、25-21、25-18、18-16）
スロベニア 3-0 ブラジル
（27-25、25-17、25-20）