日本がアメリカ撃破で破竹の7連勝！ ブラジルにストレート勝ちのスロベニアが2位に浮上 【VNL男子2026】

27日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。

フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。27日に4日目を迎えた。

ここまで6連勝で首位の日本代表はアメリカ代表と対決。フルセットの激闘の末に勝利し開幕7連勝で首位をキープしている。その他、スロベニア代表がブラジル代表相手にストレートで勝利し2位に浮上、トルコ代表がアルゼンチン代表相手に2セットダウンから逆転で勝利するなど、FIVBランキングの変動が激しくなっている。

第2週最終日となる28日（日）は9試合が予定。日本は24時からフランス代表と対戦する。

■VNL男子2026 6月27日開催分結果



ブルガリア 3-2 カナダ

（25-27、25-22、21-25、25-17、15-11）



アメリカ 2-3 日本

（25-18、21-25、25-20、22-25、13-15）



ポーランド 3-1 ドイツ

（23-25、25-16、25-17、25-15）



フランス 3-0 セルビア

（25-23、25-16、25-22）



トルコ 3-2 アルゼンチン

（19-25、23-25、25-21、25-18、18-16）



スロベニア 3-0 ブラジル

（27-25、25-17、25-20）



