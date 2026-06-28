27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神の高寺望夢について言及した。片岡氏は「高寺もいい状態が多いと思うんですよね。ただ、いつもいつも出られるわけじゃないですから、出たときに今日は3本。チームは負けましたけど、いいアピールができたと思いますね」と振り返った。この日チームは広島に敗れたが、『1番・センター』でスタメン出場した高寺は一人気を吐く3安打1打点