6月21日、気象予報士の久保井朝美がXを更新。《気象予報士3人旅移動中もずっとおしゃべりして、楽しすぎるロケでした!》とつづり、ともに『午後LIVE ニュースーン』（NHK）に出演している気象予報士の黒田菜月、田中美都との「ロケ車内スリーショット写真」を添えて投稿した。これに《美人3姉妹ですね》などのリプライが寄せられ、注目されている。「番組内で『2025年に話題になった場所へ行く』という企画があり、3人の気象予