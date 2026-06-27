快進撃を続けるサッカー日本代表。6月30日の午前2時（日本時間・以下同）からは、いよいよ決勝トーナメントの初戦となる強敵・ブラジルとの一戦に臨む。「最高の景色を」を掲げてここまで進んできたサムライブルーだが、激闘の裏にはどんな秘話があったのか。現地で選手らを取材するサッカー関係者が振り返る。「初戦を控えた12日、いきなりキャプテンの遠藤航が怪我で離脱しました。この直後のチームは、相当、空気が重かったで