　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比390円安の6万9220円と急落。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては140.88円安。出来高は5600枚となっている。

　TOPIX先物期近は3981.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.14ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69220　　　　　-390　　　　5600
日経225mini 　　　　　　 69220　　　　　-395　　　 91050
TOPIX先物 　　　　　　　3981.5　　　　　+0.5　　　　4604
JPX日経400先物　　　　　 36150　　　　　 +30　　　　 134
グロース指数先物　　　　　 670　　　　　　+2　　　　 166
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース