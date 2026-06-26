日経225先物：26日22時＝390円安、6万9220円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比390円安の6万9220円と急落。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては140.88円安。出来高は5600枚となっている。
TOPIX先物期近は3981.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69220 -390 5600
日経225mini 69220 -395 91050
TOPIX先物 3981.5 +0.5 4604
JPX日経400先物 36150 +30 134
グロース指数先物 670 +2 166
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3981.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69220 -390 5600
日経225mini 69220 -395 91050
TOPIX先物 3981.5 +0.5 4604
JPX日経400先物 36150 +30 134
グロース指数先物 670 +2 166
東証REIT指数先物 売買不成立
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