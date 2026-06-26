日本バレーボール協会（JVA）は26日（金）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の国際大会となるVNL2026に臨んでいる日本代表。予選ラウンド第1週を4戦全勝で終えると、第2週初戦のセルビア代表戦も勝利。ここまで無傷の5連勝を飾っている。 26日24時からイラン代表との試合を迎える日本は、セルビア戦からメンバーを一人入れ替え