4年に一度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ2026。ここ秋田でも応援の熱が高まっています。スウェーデンとの試合を迎えた26日、秋田市の飲食店ではパブリックビューイングが行われ、店内が熱気に包まれました。山粼愛子記者「日本代表の試合を前に、こちらの飲食店では多くの人が応援に駆けつけています」JR秋田駅の近くにあるこちらの飲食店では、ワールドカップの期間中、日本の試合に