県内で三店舗を展開する、ラーメン店が6月1日、鳴門市に新しい店舗をオープンしました新しい店舗のコンセプトは「神社」。ラーメンと神社という、ちょっと不思議な関係を取材してきました。 （宮下アナウンサー）「鳴門市里浦町にやってきました。神社風のラーメン店ってどんな感じでしょうか」神社コンセプトって、こういうことですか。真っ赤な鳥居が出迎えてくれます。 人気ラ}