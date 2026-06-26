小柄な体からは想像できないほどの飛距離を誇るドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つプロドラコン選手・梅田日陽に、飛ばせるテークバックの方法を教えてもらった。【連続写真】右足を過ぎてもヘッドが低いまま!? ドラコン女子のぶっ飛びテークバック◇◇◇バックスイングで意識しているのは、スイングアークをできるだけ大きくすること。ただ、それだけです。正面から見たときに、ヘッドが描く円が大きくなるよう、腕をな