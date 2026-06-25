台風7号・8号の接近によりHERO SONIC 2026が開催中止と報じられた。6月27日（土）、6月28日（日）に赤レンガパークにて開催を予定しておりました「UP-T presents HERO SONIC 2026」は、台風7号および台風8号の影響により、会場内の安全確保が困難であることに加え、各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、ご来場いただく皆様ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に協議を重ねた結果、開催を中止すること