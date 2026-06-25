台風7号・8号の接近によりHERO SONIC 2026が開催中止と報じられた。

6月27日（土）、6月28日（日）に赤レンガパークにて開催を予定しておりました

「UP-T presents HERO SONIC 2026」は、台風7号および台風8号の影響により、

会場内の安全確保が困難であることに加え、

各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、

ご来場いただく皆様ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に協議を重ねた結果、

開催を中止することを決定いたしました。

また、6月28日（日）につきましては、当日の天候は回復する予報ではありますが、

前日の影響による会場設備の復旧作業に時間を要し、

本来予定しておりましたプログラムを十分な形で実施することが

困難であると判断したため、あわせて開催を中止とさせていただきます。

詳細は、公式Xを確認していただきたい。