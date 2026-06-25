【悲報】UP-T presents HERO SONIC 2026 開催中止のお知らせ
台風7号・8号の接近によりHERO SONIC 2026が開催中止と報じられた。
6月27日（土）、6月28日（日）に赤レンガパークにて開催を予定しておりました
「UP-T presents HERO SONIC 2026」は、台風7号および台風8号の影響により、
会場内の安全確保が困難であることに加え、
各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、
ご来場いただく皆様ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に協議を重ねた結果、
開催を中止することを決定いたしました。
また、6月28日（日）につきましては、当日の天候は回復する予報ではありますが、
前日の影響による会場設備の復旧作業に時間を要し、
本来予定しておりましたプログラムを十分な形で実施することが
困難であると判断したため、あわせて開催を中止とさせていただきます。
詳細は、公式Xを確認していただきたい。
https://x.com/HEROSONIC2026/status/2070099695855354269
夏前のこの季節に大型フェスが行われるというのは非常に楽しみではあったが、台風２連発はあまりにハードモードであった。
幻のイベントなってしまった、HERO SONICいつか復活してくれることを祈る！そして無事フランスから無事帰国できることを祈る！
さすが“令和の石原裕次郎”ことひろゆき！嵐を呼ぶ男だぜ！
(執筆者: 周二郎)