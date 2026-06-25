マツダは5月から国内販売が始まった新型「CX-5」の発表会を取引先の企業を招いて行いました。広島市で開かれた発表会には、マツダの取引先企業から約300人が参加しました。5月から国内での販売が始まった新型「CX-5」は、9年ぶりにフルモデルチェンジし車内空間が広がりました。発表会の後、参加者たちは実際に新型「CX-5」に試乗し走りを体感しました。■参加者「家族がいると3列シートと考えるが、この広さがあれば