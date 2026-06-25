日本中を巻き込んで盛り上がりを見せているFIFAワールドカップ2026北中米大会。そんな中、会場にかつての“怪物”が姿を見せたのだが、その近影にショックの声が上がっている。【写真】「誰だ？って思ったら…」元ブラジル代表・ロナウドの衝撃近影“怪物”ロナウドのふっくら近影W杯1次リーグでオランダ戦（2-2）、チュニジア戦（4-0）を終え、勝ち点4を積み上げた日本は現在、F組2位という状況だ。日本時間6月26日午前8時