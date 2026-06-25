建築家・石上純也さんらの新ホール計画をテーマにした展覧会が、県の意向を受けて中止になった問題です。県議会の委員会で6月25日、ルールづくりについて「表現の規制が進むのでは」と、懸念が示されました。これは25日の、県議会県土整備委員会で議論されました。展覧会の会場があった万代埠頭は、県有地です。県はこれまで中止要請の理由に「万代埠頭はまちづくりのために、規制緩和をして運用している」と説