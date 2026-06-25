高齢ドライバーによる交通事故を防ぐため警察庁は、現在、実施している運転技能検査の内容について見直す方針を明らかにしました。75歳以上の高齢ドライバーのうち、一定の違反歴がある人は免許更新の際に一時停止や信号通過、段差乗り上げなどを確認する運転技能検査を受ける必要があります。警察庁によりますと、2025年1年間の検査対象者は16万5756人に上り、このうち15万6513人が検査を受け、14万5935人が合格しました。一方、