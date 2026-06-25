25日朝、岩手県沖を震源とする最大震度6強を観測する地震が発生しました。山形県内では村山市と中山町で震度4を観測しました。気象庁によりますと25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度6強を観測しました。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。県内では震度4を村山市と中山町で観測したほか、震度3を寒河江市と上山市、天童市、山辺町、河北町、西川