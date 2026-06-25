きょう(木)は、九州〜関東に梅雨前線の雨雲がかかり、広く雨となるでしょう。九州北部には、活発な雨雲がかかり、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。大雨災害には警戒が必要です。関東も、通勤通学の時間帯は、本降りの雨となりそうです。最高気温は、関東や東海できのうより低くなるでしょう。東京は朝からほとんど気温が上がらず、最高気温２２℃と5月上旬並みの予想です。日中でも長