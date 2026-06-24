俳優の瀬戸朝香（49）が23日、Instagramを更新。機内で撮影した最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】瀬戸朝香の最新ショットや“イケメン感ダダ漏れ”と話題の長男2007年に元V6の井ノ原快彦（50）と結婚し、イギリスに留学している16歳の長男と12歳の長女の2人の子どもがいる瀬戸。これまでInstagramでオフ感あふれるプライベートショットを発信しており、「イケメン感ダダ漏れです！」と話題になった長男との親