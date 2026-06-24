じめじめする梅雨どきや暑い日は、髪をひとつに結んで過ごす人も多いはず。でも、同じ「ひとつ結び」でも、なんだかおしゃれに見える人と、疲れた印象に見えてしまう人がいるのも事実です。そこで今回は、女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子さんに、ひとつ結びをこなれて見せるコツを教えてもらいました。「ひとつ結び」でこなれ感を出すには？さとゆみ：じめじめした