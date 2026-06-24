じめじめする梅雨どきや暑い日は、髪をひとつに結んで過ごす人も多いはず。でも、同じ「ひとつ結び」でも、なんだかおしゃれに見える人と、疲れた印象に見えてしまう人がいるのも事実です。そこで今回は、女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子さんに、ひとつ結びをこなれて見せるコツを教えてもらいました。

「ひとつ結び」でこなれ感を出すには？

さとゆみ：じめじめしたり、暑かったり。この時季って髪型が決まらないですよね。

【写真】トップの毛をつまみ出す

八木ちゃん：こういうときは、髪を結んでしまう人も多いと思います。

さとゆみ：ひとつ結びって、それ自体はすごく簡単だし、だれにでもできるのだけれど、めちゃくちゃ差が出ません？ 人生に疲れた人っぽく見えるときもあれば、こなれておしゃれに見える人もいる。

八木ちゃん：たしかに！ 無造作なのにキマってる人っていますよね。

さとゆみ：その秘訣を教えてほしいです。

八木ちゃん：承知しました！ まずは、こちらの4枚の写真を見てください。

さとゆみ：横顔が全然違いますね！

八木ちゃん：ひとつずつ解説していきますね。まず、普通のひとつ結びに加えてほしいのが、ヘアアクセ。ゴムのままでなく、なんでもいいのでシュシュやバレッタなどをつけるだけでも、だいぶ印象が変わります。

さとゆみ：ロングヘアの人なら、大きめのシュシュもいいですね。

八木ちゃん：ここまでは結構やっている人もいると思うのですが、いちばん差がつくのが、後頭部のボリュームなんです。

さとゆみ：これ、よく紹介するテクニックだけれど、やっぱり激変しますね。

八木ちゃん：時間がない人も、5秒で若見えするテクなのでぜひやってほしいです。

後頭部のボリューム出しは、一気に髪を引っ張らないのがコツ

さとゆみ：これ、いいバランスになるようなコツはあるんですか？

八木ちゃん：一気に引っ張らずに、少しずつ小分けにひっぱると失敗しにくいです。高さを出したいので、つむじまわりの毛をつまんで引き出してください。

さとゆみ：慣れると5秒くらいでできますね。

八木ちゃん：そうなんですよ。それで印象が変わるのだから、ぜひみなさんにもやってほしいです。最後に、さらに華やかに見せたいときは、アイロンで毛先を軽く巻いてください。

さとゆみ：お出かけのときは、巻くのもいいですね。

八木ちゃん：髪を結ぶ前に巻いておいたほうが、ラクに結べると思います。左右2か所ずつくらい、方向は気にせずランダムに巻いていいですよ。

さとゆみ：梅雨どきにも、暑い日にも重宝しそうなひとつ結びテクでした！

八木ちゃん：ぜひ試してみてください！