スリランカでは6月23日時点で、今年のデング熱感染者数が4万7530人に達し、29人が死亡しました。うち21日に新たに確認された感染者数は1069人でした。同国の国立デング熱対策ユニット（NDCU）は22日、最近のデング熱感染の急増により、病院を受診する人の数が大幅に増加していると警告しました。スリランカ保健省の次官は、デング熱感染者数が急増した原因の一つとして、ウイルスの変異により感染力が高まったことを挙げていました