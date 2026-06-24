2025年度に、障がいのある人が県内のハローワークを通じて就職した件数は848件で、3年連続で過去最高を更新したことが徳島労働局のまとめでわかりました。徳島労働局によりますと、2025年度に障害のある人が県内のハローワークを通じて就職した件数は、2024年度より50件多い848件で、3年連続で過去最高を更新しました。就職者を障がい別にみてみますと、精神障がいがある人が427件と最も多く、全体の約50