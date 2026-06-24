中東情勢の影響はよさこい祭りにも広がっています。ナフサ由来の塗料不足で鳴子の製造を断られた商店街チームを取材しました。高知市中心部の大橋通り商店街では、6月21日の説明会で踊り子たちに異例のお断りがありました。■担当者の説明「うちのチームも3月中旬に（鳴子を）発注はしたんですけど3月末時点で製造できないというふうに言われて」「スタッフたちから今まで使ってきた鳴子をかき集めました。デザインは