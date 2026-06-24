6月7日、名古屋市北区の商業施設で、乗用車がボンネットにしがみつく店員を振り落としてけがをさせた事件で、北区に住む男女2人が逮捕されたことがわかりました。 【写真を見る】【独自】ボンネットに乗せた店員を約150ｍ先で振り落とし…ケガさせた疑い 男女2人を逮捕 名古屋･北区のMEGAドンキ この事件は6月7日の午後9時すぎ、名古屋市北区の「MEGA ドン・キホーテ 名古屋本店」で、男女2人が店を出る際に防犯ブザӦ