瀬戸内海に浮かぶ島から届いた柑橘を使用した商品ラインアップ株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を、2026年6月10日（水）より販売する。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入