世界No.1のパティシエ※を輩出したアンリ・シャルパンティエの結論！一番“美味しい日搾り”ゼリー、誕生
瀬戸内海に浮かぶ島から届いた柑橘を使用した商品ラインアップ
株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を、2026年6月10日（水）より販売する。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開する。※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023
■瀬戸内柑橘の香りと甘さを余すことなく！一番“美味しい日搾り”果汁100%ゼリー
瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた、瑞々しく香り高いとっておきの不知火とネーブルは、産地のすぐそばにある工場で丁寧に加工されている。
「一番“美味しい日搾り”」とは、香りが最も豊かな状態で収穫後すぐに冷蔵保存し、あえて時間をおくことで酸味をやわらげ、甘みを引き出した、最もおいしい状態を指す。
甘夏の持つ香りやみずみずしさをそのまま引き出すため、非加熱・無殺菌の皮ごと搾汁製法を採用。果肉の成分をできる限り損なわない専用設備によって、果実に余計な負荷をかけることなく短時間で搾汁することで、柑橘本来のうまみや香りを閉じ込めている。
産地とアンリ・シャルパンティエとの30年以上にわたる繋がりにより生み出された果実本来の風味が生きた旬の果汁をゼリーに閉じ込めた。
※広島県・愛媛県で収穫されたネーブルオレンジ・不知火を、生口島内で果汁に加工している。
瀬戸内の恵まれた気候が育んだ香り高い柑橘で、2種類のフレッシュなゼリーをお作りした。シェフが選んだのは酸味と甘さのバランスが良いネーブルと不知火。柑橘の島「生口島」で旬の時期を見極めて搾る「一番“美味しい日搾り”」から生まれる、極上の果汁を使いゼリーに仕上げた。夏らしい涼やかなデザインパッケージ仕様のため、初夏のティータイムはもちろん、ちょっとしたお集まりのお手土産としても最適だ。夏のいまだけしか味わえない尾道・生口島からの涼やかな贈りものを、ぜひお愉しみいただきたい。
柑橘搾汁（写真はレモン）
商品名：＜尾道・生口島＞果樹園散歩
ラインアップ（内容）：2個入（果樹園散歩〈不知火〉1個、果樹園散歩〈ネーブル〉1個）／4個入（果樹園散歩〈不知火〉2個、果樹園散歩〈ネーブル〉2個）
価格（税込）：972円／1,836円
販売店舗：全国のアンリ・シャルパンティエ店頭 ※一部店舗を除く、シュゼット公式オンラインショップ
販売期間：2026年6月10日（水）〜9月30日（水） ※無くなり次第終了
シュゼット公式オンラインショップ：https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5166/
不知火（左手前） ネーブル（右奥）
・不知火（しらぬい）：ジューシーで濃厚な甘みが特徴の瀬戸内の不知火。涼やかなティータイムを演出する、瑞々しく風味豊かな旬の味わいだ。
・ネーブル：瀬戸内のネーブルは香り高く爽やか。口の中でパッとひろがる心地よい酸味と甘さが、夏のひとときに優しく染みわたる。
〇商品のこだわり
・適切な期間寝かせることで引き出す、甘みと酸味のバランス
香りが良い状態で収穫した果実を、すぐに冷蔵保存している。あえて一定期間寝かせることで、酸味を下げ、甘みが引き立つ状態にしている。収穫後すぐに加工するのではなく、最もおいしくなるタイミングを見極めてから果汁にしている。
・香りを逃さないための、迅速な搾汁
果実は空気に触れる時間が長いほど香りが損なわれてしまうため、保管庫から搾汁場までの導線を最短にし、短時間で搾汁できる環境を整えている。熟成した果実の風味を損なうことなく、新鮮なうちに加工工程へ移るための工夫を施している。
・皮のオイル分まで取り込む「インライン搾汁」
果肉の成分だけでなく、香りの元となる果皮のオイル分まで含まれるよう、丸ごと搾る専用の機械を使用している。搾汁後、すぐにマイナス7℃で冷凍することで、柑橘のうまみや香りをいち早く閉じ込めている。
■アンリ・シャルパンティエ
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株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を、2026年6月10日（水）より販売する。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開する。※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023
瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた、瑞々しく香り高いとっておきの不知火とネーブルは、産地のすぐそばにある工場で丁寧に加工されている。
「一番“美味しい日搾り”」とは、香りが最も豊かな状態で収穫後すぐに冷蔵保存し、あえて時間をおくことで酸味をやわらげ、甘みを引き出した、最もおいしい状態を指す。
甘夏の持つ香りやみずみずしさをそのまま引き出すため、非加熱・無殺菌の皮ごと搾汁製法を採用。果肉の成分をできる限り損なわない専用設備によって、果実に余計な負荷をかけることなく短時間で搾汁することで、柑橘本来のうまみや香りを閉じ込めている。
産地とアンリ・シャルパンティエとの30年以上にわたる繋がりにより生み出された果実本来の風味が生きた旬の果汁をゼリーに閉じ込めた。
※広島県・愛媛県で収穫されたネーブルオレンジ・不知火を、生口島内で果汁に加工している。
瀬戸内の恵まれた気候が育んだ香り高い柑橘で、2種類のフレッシュなゼリーをお作りした。シェフが選んだのは酸味と甘さのバランスが良いネーブルと不知火。柑橘の島「生口島」で旬の時期を見極めて搾る「一番“美味しい日搾り”」から生まれる、極上の果汁を使いゼリーに仕上げた。夏らしい涼やかなデザインパッケージ仕様のため、初夏のティータイムはもちろん、ちょっとしたお集まりのお手土産としても最適だ。夏のいまだけしか味わえない尾道・生口島からの涼やかな贈りものを、ぜひお愉しみいただきたい。
柑橘搾汁（写真はレモン）
商品名：＜尾道・生口島＞果樹園散歩
ラインアップ（内容）：2個入（果樹園散歩〈不知火〉1個、果樹園散歩〈ネーブル〉1個）／4個入（果樹園散歩〈不知火〉2個、果樹園散歩〈ネーブル〉2個）
価格（税込）：972円／1,836円
販売店舗：全国のアンリ・シャルパンティエ店頭 ※一部店舗を除く、シュゼット公式オンラインショップ
販売期間：2026年6月10日（水）〜9月30日（水） ※無くなり次第終了
シュゼット公式オンラインショップ：https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5166/
不知火（左手前） ネーブル（右奥）
・不知火（しらぬい）：ジューシーで濃厚な甘みが特徴の瀬戸内の不知火。涼やかなティータイムを演出する、瑞々しく風味豊かな旬の味わいだ。
・ネーブル：瀬戸内のネーブルは香り高く爽やか。口の中でパッとひろがる心地よい酸味と甘さが、夏のひとときに優しく染みわたる。
〇商品のこだわり
・適切な期間寝かせることで引き出す、甘みと酸味のバランス
香りが良い状態で収穫した果実を、すぐに冷蔵保存している。あえて一定期間寝かせることで、酸味を下げ、甘みが引き立つ状態にしている。収穫後すぐに加工するのではなく、最もおいしくなるタイミングを見極めてから果汁にしている。
・香りを逃さないための、迅速な搾汁
果実は空気に触れる時間が長いほど香りが損なわれてしまうため、保管庫から搾汁場までの導線を最短にし、短時間で搾汁できる環境を整えている。熟成した果実の風味を損なうことなく、新鮮なうちに加工工程へ移るための工夫を施している。
・皮のオイル分まで取り込む「インライン搾汁」
果肉の成分だけでなく、香りの元となる果皮のオイル分まで含まれるよう、丸ごと搾る専用の機械を使用している。搾汁後、すぐにマイナス7℃で冷凍することで、柑橘のうまみや香りをいち早く閉じ込めている。
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