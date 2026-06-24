タレントの影山優佳が、6月23日、自身のXを更新。サッカー界のレジェンド、リオネル・メッシの歴史的ゴールを目撃した興奮を全身で表現し、ファンの間で大きな話題となっている。「影山さんは『FIFAワールドカップ2026』の現地レポーターを務めており、この日はアルゼンチン対オーストリア戦を観戦していました。試合中、メッシ選手がゴールを決めた瞬間、影山さんは思わず立ち上がって大歓声をあげました。さらに左手を大きく