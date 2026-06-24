タレントの影山優佳が、6月23日、自身のXを更新。サッカー界のレジェンド、リオネル・メッシの歴史的ゴールを目撃した興奮を全身で表現し、ファンの間で大きな話題となっている。

「影山さんは『FIFAワールドカップ2026』の現地レポーターを務めており、この日はアルゼンチン対オーストリア戦を観戦していました。

試合中、メッシ選手がゴールを決めた瞬間、影山さんは思わず立ち上がって大歓声をあげました。さらに左手を大きく振りながらリズムに乗り、1990年代のディスコブームを象徴する “ジュリアナ東京” を彷彿とさせるダンスまで披露していました。

この日、メッシ選手は2得点をマーク。ワールドカップにおける歴代最多得点18となる歴史的な一撃でした。世界中のサッカーファンが沸いた瞬間でしたが、その興奮を全身で表現した影山さんのリアクションにも大きな注目が集まったようです」（スポーツ紙記者）

Xでは、影山の全力すぎるリアクションに《この人、今日もまたバズりそうだな》《影ちゃんの歓喜の舞毎回昭和》など、ツッコミが殺到した。

影山といえば、芸能界屈指のサッカー通として知られる存在だ。

「影山さんは、今回のワールドカップで、日本代表の魅力を伝える企画『カゲレポ』も配信しています。単なる “サッカー好きアイドル” にとどまらず、小学生時代には地元クラブで男子に交じってプレーし、中学時代にはサッカー4級審判員の資格も取得。“アイドル界随一のサッカー有識者” との呼び声も高い存在です。

ただ、影山さんの魅力は知識量だけではありません。Xに《夢をたくさん叶えられて幸せすぎます。ありがとうございます》とつづっているように、仕事として冷静に伝える一方で、一人のサッカーファンとして全力で現地の熱気を楽しんでいる。その “解説者目線” と “サポーター目線” の振れ幅こそ、影山さんらしさなのでしょう」（同）

実際、ゴールが決まった瞬間に見せる全力リアクションも、すっかり “名物” となっている。

「影山さんはまだ20代ですが、なぜか喜び方だけはバブル期のノリなんです。日本代表戦でも独特の “勝利の舞” がたびたび話題になっていて、SNSでいじられることも少なくありません。

今回も歴史的ゴールを前に思わず飛び出したのがジュリアナ風ダンスでしたから、“令和のアイドルなのにリアクションだけ昭和” というギャップが魅力として映っていますね」（同）

メッシがサッカー史に新たな1ページを刻んだ夜、そのかたわらで影山優佳もまた、“令和のジュリアナダンス” という強烈な爪痕を残した。