ウィンズロウ、辞めるの辞めたってよ。犯罪小説の王、ことドン・ウィンズロウが『業火の市』『陽炎の市』『終の市』の三部作を持って創作活動を終了する、と宣言したのは何年前だったか。その後あれよあれよという間に三冊が刊行され、ウィンズロウとお別れする日が来てしまった。光栄なことに『終の市』の解説は私が書かせていただいた。ところが、である。しばらく経って翻訳家の田口俊樹さんにお会いしたとき、聞き捨て