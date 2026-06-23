特集です。「食」を通じて信州の里山の魅力を発信する1人の料理人がいます。極めるのはオリジナリティ溢れる「里山料理」、1日1組限定、決まったメニューのないタイ料理店です。「これは食べられますよ。キイチゴの仲間ですけど」里山は、食材の宝庫。食べられるものを見つけては、次々と採っていきます。三浦俊幸さん64歳。 三浦俊幸さん「毒性のないものは、チャンスがあれば、お皿の上に載せたいと思っている」三浦