長野県安曇野生まれの夏から秋にかけて採れるイチゴ「あまあづみ」の収穫が、ピークを迎えています。真っ赤に色づいたイチゴ。24日午前6時すぎ、安曇野市三郷明盛にあるなないろ農園では、夏から秋にかけて採れる「あまあづみ」の収穫が行われていました。「あまあづみ」は、約8年かけて新品種の開発に取り組み、去年、本格デビューしました。JAあづみ管内には、55軒の夏秋イチゴ農家がありますが、あまあづみはまだ6