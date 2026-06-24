この記事をまとめると ■ルノー・カングーは日本で人気な輸入車として長年愛されている ■カングーのロングバージョンとして「グランカングー」が限定でリリースされている ■第3弾となる「グランカングークルール」が50台限定で抽選予約を受付中だ 速攻完売の限定車が早くも再々登場！ ルノーの顔とも呼べるクルマとしてお馴染みのカングー。ただこのクルマは、ルノーの本拠地であるフランスではなんてことはない商用車で、これ