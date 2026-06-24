公式サイトで発表

カーリング女子のロコ・ソラーレは24日、育成チームのロコ・ステラで活動していた松澤弥子が正式に加入すると公式サイトで発表した。

ロコ・ソラーレは2018年平昌五輪で銅メダル、22年北京五輪で銀メダルを獲得。今年2月のミラノ・コルティナ五輪は出場権を逃していた。12年間、ロコ・ソラーレのメンバーで活躍した吉田知那美が3月末を持って退団していた。

公式サイトでは代表理事・本橋麻里氏の署名で松澤の加入が発表され「先日閉幕した日本選手権での結果もしっかりと受け止め、新体制で新シーズンに臨んでまいります。引き続き、応援よろしくお願いいたします！」と伝えられた。

公式サイトに掲載された松澤のコメントは以下の通り。

◇ ◇ ◇

日頃よりたくさんの応援をいただき、誠にありがとうございます。

2026-27シーズンより、ロコ・ソラーレに加入することとなりました。

まず初めに、約8年間にわたりロコ・ステラとしての活動を応援してくださった皆さま、本当にありがとうございます。

ロコ・ステラ発足時からメンバーとして活動させていただき、多くの学びと経験を得ることができました。

また、これまで嬉しい時も悔しい時も共に経験してきたチームメイトにも、心から感謝しています。

ロコ・ステラ加入当時は、「地元から世界へ」をテーマに掲げるこのチームに、北見市出身ではない私が加わってよいのだろうかという不安もありましたが、多くの方が温かく迎え入れてくださり、背中を押してくださいました。

8年前、ただのカーリングが好きな名寄の高校生だった私を、カーリング選手として、そして社会人として育ててくださった一般社団法人ロコ・ソラーレと所属企業の株式会社北見ハッカ通商様には感謝しきれません。

支えてくださっている皆さま、そして大切なチームメイトのために、必ず世界一のチームになります。

まずは今シーズン、来年2月に開催される日本選手権での優勝を目標に、夏の北海道ツアーからしっかりと準備を進めてまいります。

引き続き、ロコ・ソラーレ、ロコ・ステラ、ロコ・ドラーゴの挑戦を見守っていただけますと幸いです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。



（THE ANSWER編集部）