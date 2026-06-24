ウォーターサーバーで初のグッドデザイン賞に輝いた『FRECIOUS dewo（フレシャス・デュオ）』。デビューから約12年を経て、その進化版『FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）』が今春誕生しました。スタイリッシュなデザインコンセプトはそのままに、より便利かつ扱いやすくなったという本機。数日間使ってみました。▲本体のレンタルプラン参考月額は550円。天然水のオーダー量によって無料になるプランも温度調整が6段階