2026年9月9日(水)〜12月13日(日)にかけて、国立新美術館(東京・六本木)で開催予定の展覧会「ルーヴル美術館展ルネサンス」。6月18日に開催された記者発表会に、展覧会アンバサダーで音声ガイドも務める俳優の北川景子さんが出席。本展への意気込みなどを話した。【写真】アンバサダー就任の喜びを語る北川景子さん「ルーヴル美術館展ルネサンス」のアンバサダーに就任した北川景子さん■ルーヴル美術館を訪れ、絵画が放つパワ