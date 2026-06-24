北川景子、ルーヴル美術館でダ・ヴィンチの傑作に見入る――「見れば見るほど疑問が湧く不思議な作品です」

北川景子、ルーヴル美術館でダ・ヴィンチの傑作に見入る――「見れば見るほど疑問が湧く不思議な作品です」