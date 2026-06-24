イートインで和菓子を堪能するのもいいですが、散策時に買って帰るのもまた乙です。時代を超えて愛される老舗に気鋭の店まで。ホントにおいしい7品を厳選しました！切り羊かん890円『江戸風御菓子司日本橋長門』＠日本橋江戸時代に創業し、徳川将軍の菓子司を務めるなど約400年続く長い歴史を誇る。こちらの切り羊羹は、小豆と砂糖のほか小麦粉を合わせて蒸し上げたもの。むちむちでもっちりとした弾力のある歯触りが独特でク