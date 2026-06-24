きょう（水）は、梅雨前線に近い九州や四国を中心に大雨に警戒が必要です。現在、活発な雨雲が九州北部にかかり、佐賀県や長崎県では「危険な場所から全員避難」することが必要とされる、レベル４土砂災害危険警報が発表されています。また、それに加えて、長崎県にはレベル４大雨危険警報も発表されており、大雨が続く見通しです。福岡、長崎、佐賀、熊本ではきょう昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害発生