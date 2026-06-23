立花日菜 × 矢野妃菜喜が、2026年9月13日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにてツーマンライブ＜PARALLEL＞を開催することを発表した。＜PARALLEL＞はライブを行う昼公演と、トークイベントを行う夜公演で構成され、現在、昼夜通しチケットのみ最速先行受付中だ。あわせて、紫と黄色のビビッドなコントラストで、シンメトリーな構図が目を引く2人の新規アーティスト写真も公開となった。今後発表される続報も楽しみにお待ちいた