ドジャースは23日からツインズとの3連戦に臨む【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースは23日から敵地でのツインズ3連戦に臨む。試合開始の約2時間前、グラウンドで広がった“光景”がファンの感涙を誘い、「良かったね」「寂しいよ」と反響を呼んでいる。今年唯一組まれたツインズとのカードはターゲット・フィールド開催だった。試合開始前、選手たちが続々とグラウンドに姿を見せ、ただ一人、