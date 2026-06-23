「会場をきれいに片付けることを誇りとする伝統」アルジェリアのファンと一緒に清掃。ヨルダンメディアが伝える「試合結果を超えたスポーツマンシップと相互尊重」【Ｗ杯】
ヨルダン代表にとって初のＷ杯。北中米大会のグループステージで、１試合を残して敗退が決まった。
初戦はオーストリアに１−３で敗れた。迎えた現地６月22日の２節・アルジェリア戦で、幸先良く先制したが、その後に２失点。１−２の逆転負けを喫し、グループ最下位が確定した。
辛い現実を突きつけられたスタジアムで、試合後にサポーターたちがゴミ拾いをする。その様子をヨルダンメディア『almamlakaen』の公式インスタグラムが公開。次のように綴る。
「2026年FIFAワールドカップの試合終了後、ヨルダンとアルジェリアのサポーターが力を合わせてスタンドの清掃を行ない、試合結果を超えたスポーツマンシップと相互尊重を示した。
映像には、両国のファンが肩を並べてゴミを拾い、スタジアムを片付ける様子が映っている。試合後に会場をきれいに片付けることを誇りとするサポーターたちの伝統が受け継がれている」
心温まる光景だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝統は受け継がれている。ヨルダンとアルジェリアのファンが肩を並べてゴミ拾い
初戦はオーストリアに１−３で敗れた。迎えた現地６月22日の２節・アルジェリア戦で、幸先良く先制したが、その後に２失点。１−２の逆転負けを喫し、グループ最下位が確定した。
辛い現実を突きつけられたスタジアムで、試合後にサポーターたちがゴミ拾いをする。その様子をヨルダンメディア『almamlakaen』の公式インスタグラムが公開。次のように綴る。
「2026年FIFAワールドカップの試合終了後、ヨルダンとアルジェリアのサポーターが力を合わせてスタンドの清掃を行ない、試合結果を超えたスポーツマンシップと相互尊重を示した。
映像には、両国のファンが肩を並べてゴミを拾い、スタジアムを片付ける様子が映っている。試合後に会場をきれいに片付けることを誇りとするサポーターたちの伝統が受け継がれている」
心温まる光景だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝統は受け継がれている。ヨルダンとアルジェリアのファンが肩を並べてゴミ拾い